Trộm hàng chục triệu của bà nội để ăn chơi

Lúc 8 giờ sáng 27-2, Công an huyện Châu Thành - Tây Ninh nhận được tin báo một vụ trộm tiền, vàng tại nhà của bà Nguyễn Thị Trọng, SN 1932, ngụ ấp An Điền, xã An Bình. Ngay sau đó, cán bộ điều tra Công an huyện Châu Thành đã đến hiện trường tiến hành điều tra.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và qua lời khai của người bị hại cùng các nhân chứng, các cán bộ điều tra đã rà soát, khoanh vùng đối tượng đáng ngờ. Trong đó nổi lên Nguyễn Văn Thọ (SN 1996, cháu nội của bà Trọng) có nhiều biểu hiện khả nghi, và đã mời Thọ về Công an xã An Bình để làm việc. Qua điều tra, Thọ đã thừa nhận hành vi lấy trộm của mình. Thọ khai: Qua nhiều lần để ý, thấy bà nội có tiền, vàng cất trong tủ, vào ngày 12-2, Thọ đã lén lấy chìa khóa của bà để mở tủ, lấy đi 6 triệu đồng và tiêu xài hết chỉ trong một đêm. 7 ngày sau, ngày 19-2, Thọ tiếp tục lấy chìa khóa và trộm thêm 6 triệu đồng nữa. Lần này, Thọ cũng dùng vào việc ăn chơi nên chỉ trong mấy hôm là hết sạch số tiền trên. Ăn cắp quen tay, ngày 23-2, Thọ về nhà bà nội, tiếp tục mở tủ ẵm đi 1 sợi dây chuyền cùng 1 chiếc lắc vàng 24K đem bán được 17 triệu đồng. Số tiền này Thọ đem nướng vào việc cá độ đá gà và đua xe. Hết tiền, ngày 25-2 Thọ tiếp tục mở tủ của bà nội lấy đi số tiền 1 triệu đồng còn lại trong tủ để tiêu xài. Điều đáng nói là trong suốt một thời gian khá lâu, bị mất trộm nhiều lần, bà Trọng vẫn không hề hay biết. Mãi cho đến khi có việc cần sử dụng tiền bà mới hay bị mất trộm.

Theo HT (Tây Ninh Online)