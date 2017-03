Trộm hàng khi xe tải đang lưu thông

Ngày 27-2, Công an huyện Bù Đăng - Bình Phước đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Hiếu Lợi (SN 1987, tạm trú khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long - Bình Phước) để điều tra đường dây trộm cắp tài sản trên Quốc lộ 14.Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26-2, khi xe tải do tài xế Huỳnh Văn Sang (SN 1976, ngụ TP Gia Lai - Gia Lai) điều khiển chở tiêu sọ từ Gia Lai về thị xã Đồng Xoài - Bình Phước.



Lợi dụng lúc qua cầu Pantoon (huyện Bù Đăng) hẹp, xe chạy chậm, Lợi trèo lên xe tải, chui vào thùng xe rồi đẩy một bao tiêu xuống đường cho đồng bọn lấy. Đẩy đến bao thứ 3, xe tải bị CSGT ra hiệu dừng để kiểm tra. Nghĩ bị phát hiện, Lợi nhảy xuống và bỏ chạy.



Thấy không bình thường, lực lượng CSGT cùng người dân truy bắt được Lợi.



Lúc này, tài xế xe tải mới phát hiện bị mất nhiều bao tiêu. Theo tài xế xe tải, số tiêu bị Lợi trộm khoảng 30 triệu đồng.



Hiện Công an huyện Bù Đăng đang mở rộng điều tra và truy bắt đồng bọn của Lợi.



Theo T.Tiến (NLĐ)