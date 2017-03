Trộm hơn 240 triệu đồng ở nhà dân

Chiều 1/3, Đại tá Nguyễn Xuân Chính - Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đinh Hữu Thao, 26 tuổi, về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 28/2, tại nhà chị Nguyễn Thị Phúc, ở xóm 3, xã Đức Lâm - Đức Thọ đã bị kẻ gian phá khoá cửa vào nhà lấy trộm 1 két sắt, trong đó có 35 chỉ vàng, 2 sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng, 1 bìa đất và một số giấy tờ khác, tổng trị giá khoảng 240 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã triển khai lực lượng xuống hiện trường tiến hành thu thập chứng cứ, đồng thời rà soát, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Đến sáng 1/3, Cơ quan CSĐT đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh được đối tượng gây ra vụ trộm nói trên là Đinh Hữu Thao, ở xóm 4, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ. Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an Đức Thọ đã thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.



