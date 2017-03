Trộm két sắt đựng tiền, vàng của chồng và em chồng

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh

Ngay khi tiếp nhận thông tin, thiếu tá Nguyễn Võ Đôn Hòa, Phó trưởng công an phường Tam Phú chỉ huy lực lượng đến hiện trường làm rõ vụ việc.Bằng biện pháp nghiệp vụ công an phường đã xác định đối tượng nghi vấn là vợ ông Nam, bà Nguyễn Thị Kim Thanh nên mời về trụ sở công an làm việc.Qua quá trình đấu tranh khai thác bà Thanh đã thừa nhận hành vi lấy cắp 2 két sắt của nhà mình và của em chồng.Theo đó, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nên thời gian qua Thanh đã lén lút lấy sạch số tiền trong két sắt nhưng chồng không hay biết. Biết em chồng có nhiều tài sản để trong két sắt nên sáng 21/2 lợi dụng ông Thành đi làm quên khóa cửa bà Thanh đã điện cho 2 học trò (học nghề tóc) là Dũng và Phong đến cùng khiêng 2 két sắt chở về tiệm cầm đồ của em trai bà Thanh ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.