Trộm “không may” vào trúng nhà người quen cũ

Ngày 26-5, TAND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm lưu động tại phường Long Tuyền đã tuyên phạt Nguyễn Phương Bình (33 tuổi) chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản.



Bị cáo Nguyễn Phương Bình nghe tòa tuyên án ngày 26-5 tại phiên tòa lưu động ở phường Long Tuyền. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 8-12-2015, Bình và Hồ Giang Sang rủ nhau đi trộm gà để lấy tiền tiêu xài. Cả hai chạy xe qua nhà bà T.H.E (ngụ phường Long Hòa) thì phát hiện trước sân nhà có con gà đá đang úp trong bội.

Bình dừng xe cho Sang đi vào nhà bắt gà. Tuy nhiên, Sang lại nhìn thấy trong nhà có một máy tính bảng đang sạc pin mà không có ai trông coi. Sang lẻn vào nhà lấy trộm iPad giấu trong áo rồi đi ra kêu Bình chạy đi. Cùng lúc này, cháu NPH nghe thấy tiếng động trước cửa nhà nên chạy ra thì thấy Bình chở Sang chạy đi. “Không may” cho Bình và Sang là trước đây Bình và cháu H. có thời gian ở gần nhà trọ nên H. biết Bình.

Sau khi trộm được tài sản, Sang đem bán iPad được 1 triệu đồng và chia cho Bình 340.000 đồng. Bà THE thấy mất iPad nên trình báo công an và cung cấp thông tin về việc cháu H. thấy Bình là người quen chở đối tượng trộm tài sản tẩu thoát. Vì vậy công an chẳng khó khăn gì trong việc triệu tập cả hai lên làm việc và Bình, Sang đã thừa nhận lấy iPad của bà E.

Qua định giá, máy tính bảng của bà E. trị giá 2,4 triệu đồng.

Sang chết ngày 6-3-2016 vì bệnh lý nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Sang.