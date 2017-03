Trộm mật mã thẻ ATM rút tiền của 2 đồng nghiệp

Ngày 5/1, Công an quận 9, TP HCM đã thi hành lệnh bắt giam Lê Thị Sa (năm nay 36 tuổi, ngụ Bình Định) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo điều tra của Công an, cuối tháng 11/2011, lợi dụng sự tin tưởng của chị N.T.C. (18 tuổi, ngụ Thanh Hóa, tạm trú quận 9), đồng nghiệp cùng làm chung tại công ty N. (khu công nghệ cao, quận 9) nhờ cài đặt dịch vụ kiểm tra số dư tài khoản thẻ ATM qua tin nhắn điện thoại, Sa lén ghi lại số mật mã của chị C.. Đến ngày 23/12/2011, khi công ty chuyển tiền lương tháng 12 cho chị C. thì Sa thông qua dịch vụ kiểm tra tài khoản trong thẻ ATM đã chuyển toàn bộ số tiền lương của chị C. (hơn 3 triệu đồng) vào tài khoản số điện thoại của mình.

Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian này, với thủ đoạn tương tự, Sa đã trộm của một đồng nghiệp khác là chị N.T.H. (20 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, tạm trú quận 9) lấy hơn 4,1 triệu đồng.

Từ đơn tố giác của các nạn nhân, qua điều tra, Công an đã mời Sa lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Sa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.





Theo H.Anh (CAND)