Trộm nhầm xe hết xăng

Đến 13 giờ, trên đường trở về hai đối tượng trên phát hiện anh Đ.V.T (ngụ huyện Thuận An, Bình Dương) để xe gắn máy bên lề đại lộ Bình Dương liền tới lấy trộm. Trung, Hải vội vàng tẩu thoát hướng về TP.HCM để đem tiêu thụ chiếc xe này nhưng xe bị hết xăng. Cùng lúc nhóm “hiệp sỹ” đường phố tại Bình Dương theo dõi bắt gọn giao Công an huyện Thuận An xử lý.

VÕ BÁ