Trộm nhè công an hỏi đường

Trời tối, lại ở nơi khác đến nên hai tay trộm hỏi thăm một… công an viên của xã, nhờ chỉ giúp tiệm sửa xe và đường ra khỏi địa bàn. Đang truy tìm xe bị mất trộm theo tin báo người dân, lại gặp ngay kẻ trộm nên anh công an viên “nhiệt tình” chỉ đường và báo cho đồng đội bám sát, hốt cả ổ đến bốn người chuyên trộm và tiêu thụ xe gian. Công an huyện Phù Cát đang điều tra mở rộng vụ án. Nhè ngay công an hỏi đường, băng trộm này đến thời… mạt vận!