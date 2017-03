Trộm phanh tàu hỏa để bán sắt vụn

Theo hồ sơ ban đầu, rạng sáng 5-8, nhân viên ga Ninh Hòa phát hiện chín má phanh của các toa tàu hàng bị kẻ gian trộm mất. Sau khi kiểm tra thì có ba má phanh bị vứt lại tại hiện trường.

Ngay trong ngày, cơ quan công an sàng lọc, xác định hai nghi can là Nhân và Toàn. Tiến hành khám xét nhà Nhân và Toàn, công an đã thu giữ sáu má phanh cả hai trộm được chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Tang vật vụ trộm được công an thu giữ. Ảnh: AB

Ngoài ra, Nhân và Toàn còn khai nhận trước đó đã cùng thực hiện một vụ trộm 12 má phanh tại ga Ninh Hòa rồi bán theo kiểu ve chai sắt vụn cho một tiệm phế liệu được hơn 300.000 đồng. Từ lời khai trên, Công an thị xã Ninh Hòa đã thu hồi 12 thanh má phanh tại điểm thu mua phế liệu trên...

Theo ông Nguyễn Đình Tân, Giám đốc Xí nghiệp đường sắt Phú Khánh, cho biết nếu hệ thống phanh của các toa hàng bị mất thì nguy cơ xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng là rất cao do tàu khó phanh. Trước đây các thiết bị của ngành đường sắt, tàu hàng được xếp vào danh mục công trình quan trọng về an ninh quốc gia nhưng gần đây không biết vì lý do gì mà những thiết bị này không còn được xếp vào danh mục trên. Như vậy hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng nhưng nhiều khả năng chỉ bị xử phạt hành chính, thực tế không có tác dụng răn đe.

“Ngoài việc tăng cường các biển cảnh báo về nguy cơ trộm cắp hệ thống phanh tại các nhà ga, thời gian tới chúng tôi sẽ có kiến nghị cơ quan chức năng đưa thiết bị của ngành đường sắt, tàu hàng vào danh mục công trình quan trọng về an ninh quốc gia” - ông Tân nói.

AN BÌNH