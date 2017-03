Trộm rút dao quắm tấn công công an

10h ngày 10-12, tổ công tác Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội phục kích phát hiện 2 đối tượng đang dùng vam phá khoá để trộm cắp chiếc xe máy Airblade BKS 30L9-1663 tại trước cửa nhà số 2 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung. Công an phường đã bắt được 1 đối tượng, còn 1 đối tượng còn lại rút dao quắm tấn công tổ công tác và chạy thoát.



Tại Công an phường, đối tượng khai là Ngô Trắc Hiệp (SN 1965, ở đường Vàng, Cầu Niệm, Lê Chân, Hải Phòng). Cơ quan công an đã thu giữ 1 bộ vam phá khoá, 1 dao gấp, 1 khoá chữ U. Thu hồi tang vật trả người bị hại là anh Đinh Phú Châu (SN 1969, ở tổ 22, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân).



Công an quận Thanh Xuân đang truy bắt đối tượng còn lại.



