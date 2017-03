Trộm tài sản còn “quậy” trụ sở công an

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào chiều ngày 7-6, Khá đi xe máy đến chùa Long Hưng (phường Tân Định, thị xã Bến Cát) lấy trộm chuông và mõ. Khá ra ngoài cổng thì bị trụ trì của chùa bắt gặp. Lúc này vị trụ trì chùa khuyên bảo nhưng Khá không nghe nên nhà chùa đã báo cơ quan công an địa phương.

Sau đó công an phường Tân Định đến đưa Khá về trụ sở làm việc. Tại đây nghi can này liên tục to tiếng la hét , đập phá tủ đựng hồ sơ và đập bể một tấm kính cửa ra vào tại trụ sở cơ quan công an.

Ngoài ra qua điều tra, công an phát hiện chiếc xe máy Khá đang sử dụng chính là chiếc xe mà nghi can này đã trộm của anh Tứ (quê Thanh Hóa) tại khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát) một ngày trước.

V. Ngọc