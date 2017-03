Ngày 8-7, Công an phường Thuận Giao đã bàn giao 2 đối tượng Nguyễn Doãn Tiền (SN 1995, quê Nghệ An) và Vương Văn Cường (SN 1994, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng toàn bộ tang vật cho Công an thị xã Thuận An - Bình Dương để tiếp tục điều tra hành vi trộm tài sản người bị nạn còn đòi tiền chuộc.







Tiền và Cường và con dao dùng làm hung khí bị các “hiệp sĩ” khống chế vào khuya 7-7

Tiền và Cường tại công an phường Thuận Giao

Theo T. Tiến (NLĐ)



Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 6-7, anh Đoàn Thanh Bền (SN 1993, quê Kiên Giang) gặp tai nạn giao thông trên đại lộ Bình Dương (đoạn qua phường Thuận Giao).Khi tỉnh dậy, anh Bền thấy mình đang nằm trong Bệnh viện đa khoa Bình Dương, toàn bộ giấy tờ cùng tiền và 1 ĐTDĐ hiệu Nokia đã không còn. Khi nghe anh Bền hỏi, bảo vệ bệnh viện cho biết có 2 thanh niên đưa anh vào cấp cứu, xưng là người nhà anh nên đòi giữ lại giấy tờ cùng tài sản rồi bỏ đi.Đến sáng 7-7, một đối tượng gọi điện cho cho anh Bền bảo muốn lấy lại giấy tờ phải bỏ ra 2 triệu đồng. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Bền gọi điện thoại cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải để kể lại vụ việc và nhờ giúp đỡ.Ngay sau đó, “hiệp sĩ” Thanh Hải cùng đồng đội Trần Thanh Tư, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tấn Giàu và Hứa Thanh Tùng cùng người bị hại lên đường đi chuộc lại giấy tờ.Tuy nhiên khi đến điểm hẹn ở ngã tư Cầu Ông Bố (phường Bình Hoà, thị xã Thuận An), anh Bền bị các đối tượng tống tiền yêu cầu dời qua nhiều địa điểm khác.Đến 22 giờ cùng ngày, các đối tượng hẹn anh Bền tới ngã tư Hòa Lân (phường Thuận Giao). Khoảng 30 phút sau, hai đối tượng xuất hiện, khi vừa cầm 2 triệu đồng của anh Bền và đưa lại giấy tờ cho nạn nhân thì các “hiệp sĩ” xuất hiện. Một đối tượng rút dao Thái Lan ra để uy hiếp liền bị anh Hải đá rớt dao rồi cùng đồng đội lao vào bắt gọn.