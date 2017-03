Trộm tay nải sư thầy bị tóm

Do có mượn từ trước nên đến ngày sư thầy về quê, chồng ông Năm, bà Lanh gửi trả thầy số tiền là 11,5 triệu đồng. Nào hay, quý tử của họ là Trần Văn Tài (18 tuổi) biết chuyện, bèn rủ bạn là Đoàn Văn Hậu (15 tuổi, trú ở thôn Thạch Phú, xã Đại Chánh), nửa đêm nhân lúc nhà sư say giấc nồng, bèn lẻn vào đánh cắp tay nải đựng tiền. Thức dậy thấy tay nải không cánh mà bay, nhà sư hốt hoảng báo Công an...

Ngày 7/12, qua điều tra, Công an huyện Đại Lộc đã tóm được Tài và Hậu khi chúng sử dụng số tiền trộm cắp đến chợ Quảng Huế mua sắm áo quần, giày dép, nhẫn vàng.

Hiện Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Tài về hành vi trộm cắp, còn trường hợp Hậu đang tuổi vị thành niên nên áp dụng biện pháp giáo dục, kiểm điểm tại địa phương.





Theo L.V (Bee)