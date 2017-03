Trộm tháo biển số, che giấu xe gian vẫn không thoát

Ngày 12-10, lực lượng thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Hiệp An (TP Thủ Dầu, Bình Dương) đã bàn giao Ngô Thanh Sơn (tự Ếch, 31 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) cho Công an phường Hiệp An để xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.



Sơn khi bị bắt giữ.

Trước đó, chiều 10-10, Sơn cùng đồng phạm tên Hải (chưa rõ danh tính) lẻn vào nhà anh Nguyễn Tân Vạn (phường Hiệp An) dùng đoản bẻ khóa trộm xe tay ga Honda AirBlade biển số 61B1-115.87 rồi đem đi cất giấu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động công an phường phối hợp cùng lực lượng phòng chống tội phạm khẩn trương truy tìm.

Đến sáng 12-10, Sơn đem xe đi tiêu thụ, lo sợ trên đường đi bị phát hiện nên anh ta tháo biển số xe cất dưới cốp. Khi đến ngã tư Cậy Điệp (phường Hiệp An), Sơn bị lực lượng phòng chống tội phạm phường Hiệp An phát hiện và bắt giữ.