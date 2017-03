Trộm thẻ ATM của bạn rút hơn 20 triệu đồng

Vào cuối tháng 7-2015, anh NVH (tạm trú quận Bình Thạnh) bị mất thẻ ATM. Khi anh đến ngân hàng để làm lại thẻ thì được thông báo số tiền trong tài khoản đã bị rút gần 21 triệu đồng.

Do anh H. không hề rút tiền nên anh đề nghị ngân hàng cho xem các chứng từ giao dịch rút tiền và xem camera nơi rút tiền. Qua đó, anh H. phát hiện Tùng là người rút tiền nên trình báo công an.

Quá trình điều tra, Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an huyện Hóc Môn vận động Tùng ra trình diện. Ngày 23-9, Tùng đã đến công an trình diện và khai nhận chiều 20-7, Tùng đến nhà anh H. chơi, lợi dụng anh ra khỏi nhà, Tùng lục lọi lấy trộm thẻ ATM. Tùng đọc số CMND của anh H. và đoán mật khẩu ra trụ ATM rút gần 21 triệu đồng rồi vứt bỏ thẻ.

Sau sự việc xảy ra, gia đình Tùng đã trả cho anh H. 13 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

H.TUYẾT