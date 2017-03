Trộm thuốc tăng sinh lý, nam thanh niên bị dân vây bắt

Sáng 4-3, Công an phường Thống Nhất (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, vừa tiếp nhận một nam thanh niên trộm cắp tài sản do người dân bắt giữ. Phía công an chưa tiết lộ danh tính đối tượng và cho biết đang lấy lời khai, củng cố hồ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu, khoảng 8g30 sáng cùng ngày, thanh niên này vào tiệm thuốc tây trên đường Hoàng Diệu (phường Thống Nhất) do chị T.T.N.T làm chủ vờ hỏi mua chai siro trẻ em.

Thanh niên này sau đó nhanh tay lấy trộm hai lọ thuốc Alipas và Angela rồi lên xe máy dựng gần đó bỏ chạy. Chị T. liền níu xe đối tượng và hô hoán bị cướp. Thanh niên rồ ga bỏ chạy, kéo lê chủ tiệm thuốc gần 30m.

Lúc này, người dân hai bên đường lao ra hỗ trợ rượt bắt đối tượng. Bị truy đuổi, thanh niên loạng choạng tay lái đâm vào ô tô 4 chỗ ngã lăn ra đường và bị người dân tóm gọn giao công an.

Chủ tiệm thuốc tây cho biết, hai lọ thuốc trên có tác dụng tăng cường sinh lý cho đàn ông và phụ nữ, giá của mỗi lọ thuốc 700 ngàn đồng.

“Tôi nghĩ đối tượng là trộm cắp chuyên nghiệp, biết phân biệt thuốc để trộm”– chủ tiệm nhận định.

Vụ việc đang được Công an phường Thống Nhất điều tra, xử lý.