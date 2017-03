Trộm tiền của công ty

Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, 14h ngày 6-10, đại diện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vĩnh Cường đến công an quận Hà Đông trình báo, trước đó khoảng 1h, tại phân xưởng sản xuất của công ty này tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông bị kẻ gian phá khóa tủ trộm cắp số tiền 50 triệu đồng… Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an quận Hà Đông vào cuộc điều tra làm rõ.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên hình sự phát hiện chiếc tủ sắt của chị Linh - kế toán của phân xưởng bị kẻ gian phá khóa. Số tiền bị mất trộm là của chị Nhàn - thủ quỹ của văn phòng công ty gửi nhờ. Tiếp tục thu thập các tài liệu chứng cứ, các điều tra viên làm rõ thêm: Trong ngày hôm đó, chị Nhàn xuống phân xưởng này để thu tiền của khách đến mua hàng. Đến giờ ăn trưa, chị Nhàn để số tiền này vào trong túi xách mang theo và gửi vào tủ sắt của chị Linh và hai người đi ăn cơm trưa cùng với anh em công nhân làm việc tại đây.

Khi ăn cơm về, hai chị phát hiện tủ bị phá khóa và mất số tiền trên. Khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an nắm được, trước thời điểm xảy ra vụ mất trộm tiền, trong số công nhân làm việc tại xưởng này có Lê Đình Căn, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại TP Hà Nội có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trưa hôm đó, Căn đột nhiên không đi ăn cơm với anh em công nhân như thường lệ… và khi mọi người ăn cơm xong về có người đã thấy Căn có mặt ở xưởng. Khoảng 16h cùng ngày, sau khi được mời lên Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an quận Hà Đông, qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Đình Căn đã thừa nhận hành vi trộm cắp số tiền 50 triệu đồng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vĩnh Cường.

Vốn được phân công giữ chìa khóa cửa sau của phân xưởng, đến giờ ăn cơm trưa, Căn chỉ khép cửa và đi ra ngoài cùng mọi người lên nhà bếp ăn cơm. Đi được một đoạn, Căn lẻn về đẩy cửa sau đột nhập vào xưởng và phá khóa tủ của chị Linh trộm cắp 50 triệu đồng trong túi tiền của chị Nhàn. Sau đó đối tượng cất giấu vào một thùng carton nơi khuất vắng trong xưởng và bản thân cũng trốn ở trong xưởng. Chờ mọi người ăn cơm trở về xưởng, trong lúc lộn xộn, Căn rời chổ ẩn nấp đi ra coi như mình cùng vừa về. Tiến hành kiểm tra nơi Căn giấu tiền, các trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an quận Hà Đông đã thu giữ được số tiền trên. Chiều 10-10, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Đình Căn về hành vi trộm cắp tài sản.

