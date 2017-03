Trộm tiền “dâng” cô giáo cũ

Đầu tháng này, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã xử sơ thẩm một vụ học trò trộm hàng chục triệu đồng để đưa cho cô giáo cũ. Mới xử khoảng nửa tiếng, tòa đã phải tạm dừng hội ý và sau đó tuyên bố trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì nhiều tình tiết để xác định tội danh của bị cáo chưa rõ.

Trộm tiền người thân cho cô giáo

Theo hồ sơ, tối 6-9-2006, N. (hơn 15 tuổi), cháu ruột của chủ một tiệm bách hóa ở phường Hưng Lợi xin chủ tiệm cho đi chơi. Khi N. ra đến cửa, chủ tiệm kiểm tra thì thấy trong túi quần của N. có hơn 8,7 triệu đồng.

Vụ việc được trình báo lên công an phường. Tại cơ quan công an, cậu học trò N. thừa nhận đã lấy trộm tiền bán hàng của tiệm bách hóa. Cậu còn khai mình trộm tiền bán hàng từ tháng 9-2003 (lúc cậu mới gần 13 tuổi) để lấy tiền đưa cho vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Lan (Lan từng là giáo sinh thực tập tại một trường THCS ở phường Hưng Lợi và thời gian ấy có dạy N.).

Theo chủ tiệm bách hóa, tổng số tiền N. trộm lên đến hơn 260 triệu đồng. Thế nhưng tại cơ quan công an, Lan chỉ khai là do hoàn cảnh khó khăn nên từ cuối tháng 3-2006 đến tháng 9-2006 đã nhiều lần mượn tiền của N., mỗi lần từ 300 ngàn đến 500 ngàn đồng. Tổng cộng số tiền Lan nhận được là khoảng 30 triệu đồng và Lan biết số tiền này là do N. lấy trộm mà có. Riêng chồng Lan thì cương quyết nói không nhận tiền của N.

Công an bảo tiêu thụ, viện nói trộm cắp

Tháng 10-2006, Công an phường Hưng Lợi đã chuyển vụ việc lên Công an quận Ninh Kiều xử lý. Tuy nhiên đến cuối tháng 8-2007, cơ quan điều tra Công an quận Ninh Kiều vẫn chưa thể khởi tố vụ án vì thiếu sự thống nhất giữa cơ quan điều tra và VKS quận trong việc xác định tội danh của Lan.

Cụ thể, theo cơ quan điều tra, Lan có dấu hiệu phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngược lại, VKS quận cho rằng Lan có vai trò chủ mưu trong vụ trộm cắp do cậu học trò cũ thực hiện nên yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lan về tội này.

Bất đồng quan điểm, Công an quận Ninh Kiều đã báo cáo xin ý kiến cấp trên. Sau đó, Công an TP Cần Thơ có văn bản trả lời là đồng ý với quan điểm của Công an quận. Vì thế, tháng 1-2008, cơ quan điều tra Công an quận đã khởi tố, bắt tạm giam Lan về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng N., theo cơ quan điều tra, trong thời điểm thực hiện hành vi trộm cắp, N. chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không truy cứu và chuyển hồ sơ về địa phương quản lý.

Tòa chưa thể xử

Hai tháng sau, VKS quận có công văn yêu cầu cơ quan điều tra thay đổi tội danh của Lan thành trộm cắp tài sản. Lần này, cơ quan điều tra đã chấp hành quyết định của VKS và tháng 5-2008 thì hoàn tất kết luận điều tra.

Theo đó, Lan đã có hành vi xúi giục N. lấy cắp tài sản để chiếm đoạt, đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Điều 138 BLHS. N. khai đưa tiền cho vợ chồng Lan bởi bị hai người này khống chế, đe dọa. Nhưng khi đối chất giữa hai bên thì chồng Lan không thừa nhận có đe dọa N. để chiếm đoạt tài sản nên không đủ cơ sở để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản của người này.

Hồ sơ được chuyển đến VKS quận và nơi đây hoàn tất cáo trạng, chuyển vụ án sang TAND quận. Tháng 8-2008, thấy vẫn còn lấn cấn, TAND quận đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Kết luận điều tra bổ sung không có gì khác và VKS giữ nguyên quan điểm truy tố, tiếp tục chuyển hồ sơ đến TAND quận.

Sau những tranh cãi lùng nhùng giữa các cơ quan tố tụng ở Ninh Kiều như trên, đầu tháng này, TAND quận cũng mở được phiên sơ thẩm. Thế nhưng chỉ mới xử được nửa tiếng thì tòa đã phải hoãn để hội ý và sau đó tuyên bố trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Điều đáng nói là đến nay, cơ quan điều tra và VKS quận Ninh Kiều vẫn chưa thể làm rõ được là vì sao N. lại ngoan ngoãn nhiều lần trộm tiền người thân để “nộp” cho vợ chồng Lan. Vợ chồng Lan ép buộc, xúi giục hay chỉ đơn giản là nhận tiền từ tay cậu học trò dù biết nó là tiền ăn trộm? Có làm rõ những điểm này thì mới xác định được chính xác tội danh của Lan cũng như trách nhiệm của những người liên quan.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.