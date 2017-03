Trộm tiền xong còn nảy sinh ý định hãm hại mẹ vợ

Chiều 29-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết nghi can Nguyễn Thành Công (sinh năm 1990, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Giang, huyện Chợ Mới) đã ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.



Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang lấy lời khai của bà Nguyễn Thị X (sinh năm 1975, ngụ địa phương) - mẹ vợ của Công để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm của thanh niên này.

Theo điều tra ban đầu, khuya 20-7, tại ấp Long Thuận 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, Công lợi dụng đêm khuya, đột nhập vào nhà mẹ vợ là bà X, lấy trộm một ví da (bên trong có 3 triệu đồng tiền mặt) để trong mùng.

Sau đó, Công nảy sinh ý định hiếp dâm bà X nhưng bị bà X phát hiện nên tri hô. Quá hoảng sợ, Công đã vội vàng bỏ chạy.