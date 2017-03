Trộm tỉnh bơ khiêng két tiền vàng như chốn không người

Vào lúc 8 giờ 50 ngày 21-11 tại 190/10 Đặng Văn Lãnh (Phong Nẫm, TP Phan Thiết) xảy ra một vụ trộm hi hữu. Bốn thanh niên đã ngang nhiên phá cổng, đột nhập vào bên trong căn nhà khiêng cả két sắt lên xe máy chở đi.

Vào thời điểm nhóm thanh niên này đột nhập, cắt khóa cổng, nhiều người dân cứ tưởng đây là nhóm thợ sửa két sắt do chủ nhà nhờ đến sửa chữa bởi hành động quá công khai và bình tĩnh.



Khóa cửa bị cắt.



Đáng nói là khi vào nhà, nhóm này đã đi thẳng vào phòng nữ chủ nhà, nơi để két sắt khiêng đi trong khi con trai chủ nhà đang ngủ ở phòng kế bên không hề hay biết.



Căn nhà bị đột nhập.



Được biết vợ chồng chủ nhà lúc đó đang ở tiệm cầm đồ của gia đình chỉ cách nhà vài trăm mét. Số tiền, vàng nằm trong két sắt được xác định là rất nhiều do mỗi ngày chủ nhà mang tài sản từ tiệm cầm đồ đưa vào két sắt lưu giữ. Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và truy xét nhóm trộm táo tợn này.



Hiện trường vụ việc.