"Trộm tình" giữa đêm rồi ngủ quên bên... cha bạn gái

Hài hước hơn, sau khi “no xôi chán chè”, đôi trẻ ôm nhau nằm ngủ quên. Sáng hôm sau, người cha thức dậy phát hiện ra sự việc, hô hoán, chàng trai co giò chạy thoát. Trong lịch sử tội phạm Việt Nam, có lẽ đây là đối tượng “trộm tình” thuộc loại táo tợn nhất.



Gã “trộm tình” táo tợn

Rạng sáng một ngày cuối tháng 12/2010, cha của bé gái Nguyễn T. M. (SN 1997, ngụ thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ) lơ mơ tỉnh giấc, nhìn sang hai đứa con gái đang nằm ngủ bên cạnh chợt nhảy dựng ngạc nhiên khi phát hiện có một kẻ lạ mặt nằm bên, ôm đứa con gái mới 13 tuổi của mình ngủ say như chết.

Nửa tỉnh nửa mê, ông dụi mắt lần nữa và không kiềm chế được ngạc nhiên nên buột miệng la lớn: “Ai vậy?". Nghe tiếng la thất thanh, gã thanh niên choàng tỉnh giấc, vùng dậy bỏ chạy thục mạng ra phía ngoài cửa trong khi chủ nhà còn đang ngồi trên giường, chưa hết sững sờ. Đến khi sực tỉnh, người cha nhào theo đuổi bắt, thì bóng gã thanh niên đã khuất dạng.

Hậm hực trở về nhà, lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn, người cha kêu cô con gái ngồi dậy để tìm hiểu mọi chuyện. Mất ít phút ngập ngừng nhưng trước sức ép của người cha, cuối cùng cô bé cũng đã phải thú nhận: “Người đó là bạn trai của con”, đồng thời kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Cô bé kể trước đó vài tháng có quen thanh niên tên Trắng nhà gần nhà nội của cô bé, rồi “nảy sinh tình cảm” với nhau và từng vài lần hò hẹn nhau đi chơi. Chiều ngày trước khi xảy ra sự việc, khi được cha chở về nhà nội chơi dự đám tiệc cưới của một người bà con, tình cờ cô bé lại gặp Trắng đi ngang qua, hai đứa dắt nhau xuống bến sông trước cửa nhà ngồi nói chuyện.

Được một lúc, Trắng ôm, hôn rồi dùng tay “đi du lịch” trên thân thể của cô bé mới lớn mới mà không gặp phải bất kỳ phản ứng. Được khoảng 30 phút, sợ có người đi ngang phát hiện nên cô bé bỏ lên nhà nội ngủ, còn Trắng đi tới đám cưới uống rượu. Đến khoảng nửa đêm, khi cô bé đang say giấc thì giật mình tỉnh dậy vì có ai đó đang ôm ấp mình.

Lúc này, cô bé cất tiếng hỏi nhỏ “Ai vậy?” nhưng người đó không trả lời mà tiếp tục ôm hôn. Nhận ra anh bạn “người quen”, cô bé mới dậy thì cũng không hỏi gì nữa mà nằm im để cho gã thanh niên “khám phá”. Suốt cả tiếng đồng hồ, cặp thiếu niên dại dột này “hợp đồng tác chiến” nhưng bất thành, cả hai đành chấp nhận “bỏ cuộc” và tự mặc quần vào, nằm ôm nhau ngủ đến lúc tờ mờ sáng thì bị người cha phát hiện.

Nạn nhân "hợp tác" thoải mái" vẫn tù

Sau khi hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, ban đầu vì không muốn làm lớn chuyện sẽ “xấu chàng hổ ai” nên gia đình cô bé đã chọn cách “thương lượng” với gia đình thủ phạm để “giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp”. Lúc này, Trắng cũng thú nhận toàn bộ hành vi của mình như lời trình bày của nạn nhân, đồng thời cùng với gia đình đến nhận lỗi và “xin bồi thường” cho cô bé số tiền 15 triệu đồng. Tuy nhiên, đề nghị này không được gia đình nạn nhân chấp nhận.

Dùng dằng thêm mấy tháng mà không giải quyết được, cuối tháng 4/2011, gia đình nạn nhân đã có đơn tố cáo sự việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Mỹ yêu cầu “xử lý kẻ dụ dỗ trẻ em theo quy định của pháp luật”. Cô bé được đưa đi giám định thương tích với kết quả “đã mất cái ngàn vàng”.

Mất hơn bốn tháng xác minh, thu thập chứng cứ nhưng cũng không thấy công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên đầu tháng 9/2011, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã có văn bản yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp ra quyết định khởi tố vụ án, điều tra theo luật định. Mãi đến ngày 6/9/2011, nghĩa là gần một năm sau khi xảy ra sự việc, công an mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng Trắng về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo lời khai của thủ phạm, tối đó sau khi “gần gũi” với bé gái bên bến sông, gã đi đến tiệc cưới, nhậu nhẹt đến gần nửa đêm thì ra về. Trên đường về qua bến sông, những hình ảnh ban chiều hiện lại, ham muốn dục vọng nổi lên che lấp lí trí, gã muốn được “làm chuyện người lớn” với cô bé mới ở tuổi 13 nhưng nhìn phổng phao, duyên dáng như thiếu nữ tuổi 16. “Vả lại, cháu thấy cô bé cũng có vẻ “kết” và khá “thoải mái” với cháu” như lời gã hồn nhiên khai tại cơ quan công an, Trắng càng quyết tâm phải “nếm thử trái cấm một lần”.

Cậu trai táo tợn này đi sang nhà bà nội cô bé để kiếm bạn gái. Cửa nhà phía trước đã khóa, mọi người trong nhà đã đi ngủ, gã đi vòng ra phía cửa sau, mày mò mở cửa vào nhà rồi đi thẳng lên phía nhà trên. Nhìn thấy “người yêu” đang ngủ cùng với cha và em gái trên bộ ván ngựa, đối tượng này bạo gan lật mùng chui vào nằm cạnh cô bé để “hành sự”. Sau hàng tiếng đồng hồ hì hục “khám phá”, gã đánh liều nằm tại trận để một lúc để được “thoải mái ôm ấp em yêu”; ai ngờ ngủ quên luôn và sự việc bị phanh phui.

Đầu tháng 11/2011, Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ đã đưa vụ án ra xét xử hình sự sơ thẩm. Tại phiên tòa, cô bé nạn nhân đã hiểu ra chuyện của mình là dại dột, đã “không còn yêu” nên đề nghị Tòa xử bị cáo theo đúng quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu đối tượng phải bồi thường tiền tổn thất về mặt tinh thần cho mình.

Hội đồng xét xử nhận định dù bị cáo không dùng vũ lực hoặc uy hiếp về mặt tinh thần để thực hiện hành vi giao cấu với người bị hại; nhưng do bị hại mới hơn 13 tuổi 7 tháng nên hành vi đã đủ yếu tố cấu thành tội giao cấu với trẻ em. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và làm ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm, sinh lý của trẻ em gái được pháp luật bảo vệ, cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu; đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả nên Tòa đã tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù, cho hưởng án treo và giao cho UBND xã giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Về trách nhiệm dân sự, do hai bên không thỏa thuận được nên tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền 8 triệu đồng, tương đương gần 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

