Trộm tổ chức móc túi trên xe khách giả

Ngày 17-10, cơ quan công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp Công an TP Cần Thơ xác minh, bắt khẩn cấp 5 nghi can để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Những người bị bắt gồm Nguyễn Hữu Đào (61 tuổi, thường trú TP Biên Hòa); Võ Minh Cảnh (28 tuổi, quê Sóc Trăng); Phạm Hoàng Đức (37 tuổi, quê Hậu Giang); Nguyễn Thanh Thoản (28 tuổi, quê TP Cần Thơ) và Thái Thị Ngọc Quyền (25 tuổi, quê Hậu Giang).

Theo thông tin ban đầu, ngày 14-10, nhóm Đào thuê ôtô 65A-082.06 với mục đích giả làm xe khách đón khách rồi tổ chức trộm tài sản. Khi xe của nhóm Đào chạy trên quốc lộ 1A từ Đồng Nai đi TP.HCM, đến khu vực chợ nhỏ ấp Tân Tiến (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc), nhìn thấy chị Lê Thị Giang đang đứng bên đường bắt xe đi TP Biên Hòa nên các đối tượng đón lên.

Khi “con mồi” ngồi chưa ấm chỗ, nhóm này tổ chức móc trộm lấy 1 triệu đồng và một điện thoại di động của chị Giang. Xe chạy tới Suối Cát (huyện Xuân Lộc), nhóm lý do xe chật, đẩy chị Giang xuống.

Một lúc sau nhóm này tiếp tục chạy xe tới xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) tiếp tục đón chị Lê Thị Thu Thảo đi thị xã Long Khánh. Với chiêu thức trên, nhóm của Đào đã lấy trộm của nạn nhân 2 triệu đồng, 75 đô la Mỹ, 800 đô la Singapore....