Trộm tổ chức tiệc tùng tại nhà đột nhập

Hai đồng phạm của Tâm là Nguyễn Duy (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Huỳnh Phương Bình (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đã bị khởi tố và tạm giam trước đó. Cả Duy và Bình đều đã có tiền án về tội cướp giật tài sản.



Giữa tháng 2-2015, cả ba đối tượng biết chủ nhân căn nhà số 45, cư xá Lữ Gia (phường 15, quận 11) đi vắng nên đột nhập trộm cắp.

Vào nhà cả ba tên trộm lục lọi lấy 30 triệu tiền mặt, hai chiếc xe máy (trị giá 45 triệu). Sau khi khua khoắng, cả ba tên lấy rượu và đồ ăn trong nhà ra rồi tổ chức ăn nhậu ngay tại chỗ. Sau khi đã ăn uống no say, trước khi rời đi, nhóm trộm lấy thêm một chai rượu tây và một số đồ khô trong tủ lạnh để làm mồi nhậu tiếp.

Lúc này tổ công tác của công an quận tuần tra đi qua phát hiện bắt giữ Duy và Bình. Công an thu hồi được hai xe máy và chai rượu tây cùng mồi nhậu nhóm các tên trộm vẫn còn cầm trên tay. Sau một thời gian trốn, Tâm cũng bị công an bắt giữ.

- Trước đó, Công an quận 11 cũng khởi tố, bắt giam Nguyễn Hồ Việt (31 tuổi, ngụ Tân Phú) về hành vi trộm cắp xe ba gác máy của anh CĐH (phường 5, quận 11). Việt cùng đối tượng tên Vũ (chưa rõ lai lịch) cắt khóa đột nhập nhà anh CĐH để lấy trộm xe ba gác máy (dạng xe Trung Quốc sản xuất, có giá khoảng 100 triệu đồng). Trên đường tẩu thoát thì bị Tổ tuần tra công an quận phát hiện bắt giữ.