Trộm trả lại đồng hồ bạc tỉ kèm lời xin lỗi

Trước đó, chiều 16-10, nhân viên Công ty Thiên Đàng phát hiện kẻ gian đã đập tủ gương trong nhà trưng bày đồ cổ lấy đi 4 đồng hồ Rolex cổ cùng sợi dây chuyền vàng 2 chỉ.



Theo công ty, tổng giá trị tài sản mất khoảng 6 tỉ đồng.



Nhận tin báo, lực lượng công an tỉnh và huyện Bình Sơn đã kiểm tra hiện trường và lấy dấu vân tay tất cả công nhân viên của công ty. Theo nhận định, kẻ trộm là người khá am hiểu khu vực nhà trưng bày.



Tuy nhiên, sau đó hai ngày kẻ trộm đã đem toàn bộ 4 đồng hồ trên kèm một tờ giấy với lời xin lỗi vì đã trót lấy trộm vật quý.



Ngoài ra, kẻ trộm còn đặt một thùng bia Heineken vào phòng bảo vệ của Công ty Thiên Đàng để tạ lỗi.



Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Bình Sơn tiếp tục khám nghiệm hiện trường để truy tìm kẻ trộm.





Theo TRÀ MINH (TTO)