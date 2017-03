Trộm vàng ở Nha Trang, bị đón bắt ở TP.HCM

Rạng sáng 6-7, xe chở bà Lê Anh Thuần Việt (44 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) vừa dừng tại một trạm trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1, người thân của bà H. nhanh chóng tiếp cận, nhờ cảnh sát 113 đưa về trụ sở công an phường để làm rõ hành vi trộm vàng của bà H. ở Nha Trang.



Nghi can Lê Anh Thuần Việt thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại cơ quan công an.Ảnh: H.Tuyết

Theo người nhà, bà H làm điều dưỡng tại một bệnh viện ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa). Trong quá trình làm việc tại bệnh viện, bà H. gặp bà Việt.

Qua trò chuỵện, bà Biệt cho hay đang chăm sóc người bệnh, gia cảnh khó khăn. Động lòng trắc ẩn, bà H. gọi người này về nhà ở chung với mình từ ngày 21-6 đến nay.

Con cái ở xa, chồng đi công tác nên mỗi khi đi làm, đi trực, bà H. giao chìa khoá nhà cho Việt trông coi và người ở nhờ nảy sinh ý định trộm cắp.

Ngày 5-7, lợi dụng lúc bà H đi vắng, Việt đã dùng chìa khóa mở tủ mà gia đình bà H cất chứa tài sản, dùng búa đập các hộc tủ nhỏ lấy vòng vàng, dây chuyền lắc, bông tai… rồi đóng tủ, cất chìa khóa của bà H vào chỗ cũ. Sau đó Việt chuẩn bị đồ đạc tư trang và nói sẽ về nhà ở TP.HCM.

Tối 5-7, bà H chở Việt ra bến xe. Khi về nhà, kiểm tra tủ bà H. thấy tài sản bị mất, gọi điện thoại báo cho người thân ở TP.HCM biết sự việc.

Khi xe chở Việt vừa dừng ở đường Phạm Ngũ Lão, người thân bà H. phát hiện nghi phạm nên tiếp cận. Thấy có người theo mình, bà Việt nhanh chóng lên xe ôm, hối chạy thật nhanh để tẩu thoát.

Người thân bà H. truy đuổi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 thì theo kịp, tri hô, đồng thời nhờ người dân hỗ trợ và gọi điện thoại cho cảnh sát 113 đến can thiệp.

Tại công an, bước đầu bà Việt thừa nhận hành vi trộm vàng. Công an phường Nguyễn Cư Trinh đang củng cố hồ sơ chuyển cho công an quận 1 để bàn giao nghi can này cho công an TP.Nha Trang điều tra vụ việc.