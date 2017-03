Trộm vàng trắng trợn trước mặt chủ tiệm

Ngày 25/9, Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, cơ quan này đang tiếp tục truy tìm thủ phạm gây ra vụ trộm vàng trắng trợn tại tiệm vàng HJC (số 65 đường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long).



Theo thông tin từ phía chủ tiệm cung cấp, vào khoảng 11h30 ngày 19/9, có một phụ nữ vào tiệm hỏi mua dây chuyền.

Tiệm vàng HJC nơi xảy ra vụ trộm giữa ban ngày (Ảnh: Dân Việt)

Ban đầu, người này yêu cầu chủ tiệm cho xem dây chuyền vàng 20 chỉ nhưng có vẻ không ưng ý nên tiếp tục đòi xem nhiều loại dây chuyền khác.



Đến dây chuyền thứ 5, khách hàng nữ này mới ướm lên cổ và đồng ý mua. Tuy nhiên do không đủ tiền, người này bảo sẽ đặt cọc trước 500.000 nghìn đồng để đi rút tiền thêm rồi quay lại.



Sau khi khách hàng đi khỏi, chủ tiệm mới hốt hoảng phát hiện ra trong lúc bị hỏi liên tục nên đãng trí quên thu lại chiếc dây chuyền 20 chỉ ban đầu.



Toàn bộ hình ảnh do camera ghi lại đã được gửi đến cơ quan công an để phục vụ quá trình điều tra.



Điều đáng nói, đây là chiêu thức phổ biến của các kẻ gian đã từng được báo chí phản ánh trong suốt thời gian qua.



Mới đây, vào ngày 6/9, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại tiệm vàng-cầm đồ Ngọc Hương (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).



Cũng với chiêu thức liên tiếp yêu cầu chủ tiệm đưa các dây chuyền để đeo thử, kẻ gian đã tranh thủ sơ hở, nhanh tay "nuốt" luôn chiếc dây chuyền vàng 24k và dùng sợi dây vàng giả để đánh tráo.



Một tiệm vàng khác trên đường 30/4 (Thủ Dầu Một) cũng từng mất 12 chỉ vàng 24K liên tiếp trong các năm 2010 và 2011 với chiêu thức tương tự dù tại tiệm có cả chủ và nhân viên bán hàng.



Theo khuyến cáo, kẻ gian thường lợi dụng tấn công vào các buổi trưa, chiều tối khi tiệm vàng có ít người qua lại hoặc chỉ có 1 người bán hàng do đó các chủ tiệm cần chủ động phòng ngừa và phát hiện.

Theo Đ.Tâm tổng hợp (VNN)