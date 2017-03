Trộm "vét sạch" cửa tiệm điện thoại di động ngay giữa ban ngày

“Khổ chủ” bị mất cắp là anh Lê Khắc Thành (SN 1985), thôn 4, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.



Tiệm điện thoại, nơi xảy ra vụ trộm.



Theo Viết Hảo (Dân trí)

Ngày 10/5, Công an xã Đắk Nia cho biết, sau khi nhận được tin báo về vụ mất cắp nói trên, công an xã đã cử công an viên xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo vụ việc lên Công an thị xã Gia Nghĩa.Thông tin ban đầu, trong thời gian từ 8h đến khoảng 11h ngày 9/5, lợi dụng vợ chồng anh Thành ra ngoài đi thăm người quen ở bệnh viện tỉnh Đắk Nông, kẻ gian đã đột nhập tiệm bán điện thoại di dộng của gia đình anh Thành bằng cách cạy phá cửa thông gió.Kiểm tra tài sản, anh Thành phát hiện bị kẻ gian lấy đi 70 điện thoại di động, hàng trăm chiếc card điện thoại, trị giá khoảng 12 triệu đồng. Toàn bộ tài sản bên trong chiếc két sắt gồm: 45 triệu đồng tiền mặt, 4 chỉ vàng, 1 còng tay bằng vàng loại 18k cũng bị kẻ gian dùng xà beng cạy phá lấy đi.Ngoài ra, số tiền tiết kiệm trong 2 con heo đất của gia đình anh Thành trị giá khoảng 40 triệu đồng cũng đã bị kẻ gian lấy mất. Theo anh Thành, toàn bộ tài sản bị mất khoảng gần 200 triệu đồng.Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa đang điều tra, truy bắt đối tượng.