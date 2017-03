Trộm viếng nhà nguyên thượng tá công an

Theo công an địa phương, đây là nhà của vợ chồng ông Trần Tiến, nguyên thượng tá công an đã nghỉ hưu vào cuối năm 2010. Trước đó, ông Tiến là cán bộ xử lý vi phạm Đội CSGT-TT Công an quận 6. Đêm 20-8, hai vợ chồng ông Tiến bận về quê ở huyện Tân Thạnh, Long An dự đám tang người thân, lợi dụng cả nhà đi vắng kẻ trộm đã đột nhập nhà lấy trộm két sắt. Bên trong két có tiền mặt, vàng và một số tài sản khác, tổng trị giá tài sản bị mất trộm trên 800 triệu đồng.

AN DANH