Trộm xe bị bắt, khai gian tên bạn để trốn nã

Trước đó, chị Phạm Quốc Phi (sinh năm 1977, ngụ khu phố 3, thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh) để xe máy tại trường mầm non Trần Thị Sanh để rước con, quay ra thì bị mất trộm. Nhận định đối tượng chưa thể đi xa, công an huyện Gò Dầu phối hợp công an huyện Tràng Bàng đón lõng. Công an bắt được Tuấn khi Tuấn chạy xe tới xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng.

Tuấn khai một mình đón xe buýt từ ngã tư An Sương, TP.HCM vào tỉnh Tây Ninh để trộm xe. Tuấn định chạy đến tỉnh Long An để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Qua quá trình xác minh lai lịch của Tuấn, được biết đây là đối tượng đang bị công an quận 12, TP.HCM khởi tố, truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Ban đầu Tuấn khai lai lịch của mình là Phạm Ngọc Tuấn, sinh năm 1976, ngụ xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là tên của một người bạn thân cùng tên và Tuấn biết khá rõ người này. Đồng thời Tuấn khai tên cha mẹ, anh chị em ruột của người bạn ở Hà Tĩnh nên gây khó khăn trong quá trình điều tra. Sau đó, cơ quan điều tra đã xác minh Tuấn khai gian dối, Tuấn phải khai lại tên thật của mình là Trần Ngọc Tuấn.