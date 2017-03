Trộm xe còn giả cảnh sát “đòi” giấy tờ

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 27-11-2009, Thương đang lang thang tại quận 2, khi đến trước chùa Huệ Nghiêm (P. Bình Khánh, Q.2), phát hiện xe máy biển số 53X9 - 1753 của bà Nguyễn Ngọc M. (SN 1953, ngụ quận 2) đang để trong chùa, trên xe vẫn còn chìa khóa nên ra tay trộm cắp.



Sau đó, Thương giao xe cho một người quen tên là Lê Ng. L. (ngụ quận Thủ Đức) sử dụng.



Đến 27-5, Thương tìm đến nhà bà M. xưng là công an đang công tác tại tỉnh Bình Dương. Thương “nổ” với bà M. chiếc xe của bà đang ở Bình Dương. Nếu muốn lấy lại xe phải đưa cho Thương 400.000 đồng làm lộ phí và toàn bộ giấy tờ xe.



Do nghi ngờ anh “cảnh sát” nên bà M. báo công an, sau đó Thương bị bắt.