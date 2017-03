Trộm xe của công nhân cao su đem sang Campuchia tiêu thụ

Ngày 6/6, Công an Tây Ninh cho biết Công an huyện Tân Châu vừa tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng Phạm Tấn Thực (22 tuổi, ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An); Phạm Hữu Vinh (18 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và Dương Bạch Long (24 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) vì tội trộm cắp tài sản.

Thực, Vinh và Long tại cơ quan điều tra (từ trái qua phải) Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Tân Châu xảy ra nhiều vụ công nhân cạo mủ cao su bị mất xe mô tô, xe gắn máy. Các công nhân này có thói quen để xe ở ngoài bìa lô rồi đi sâu vào rẫy cao su làm việc. Lợi dụng bất cẩn này của người dân, băng nhóm của Phạm Tấn Thực ra tay trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, trước đây Thực cùng Nguyễn Thành Hạnh (19 tuổi) và Phạm Văn Sây (22 tuổi) - cả hai cùng ngụ Tân Đông, huyện Tân Châu, đi trộm xe môtô ở các khu vực có rẫy cao su. Phạm tội được một thời gian thì Hạnh và Sây bị Công an huyện Tân Châu bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Mất đồng bọn, Thực rủ rê Vinh và Long cùng nhau thực hiện trộm. Sau khi trộm được xe, Thực điện thoại báo cho Vinh và Long biết rồi mang xe qua Campuchia bán lấy tiền chia nhau. Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã trộm trót lọt 7 vụ. Công an huyện Tân Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Theo Tuyết Nhung - Tùng Nguyên (Dân trí)