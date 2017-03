Trộm xe lu để bán phế liệu

Trước đó, anh Phạm Bá Toại (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu, tài xế xe lu thi công tuyến đường trên) đậu xe bên lề rồi vào phòng trọ ngủ qua đêm.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ trộm xe lu tại bãi than đá KP9, phường Bình Hưng Hòa B. Ảnh: NT

Sáng 15-2, anh Toại thức dậy phát hiện xe lu (trị giá 160 triệu đồng) đã biến mất. Qua trình báo của anh Toại, cơ quan công an vào cuộc truy tìm. Đến ngày 17-2, Công an huyện Trảng Bom phát hiện chiếc xe lu trên đã bị “xẻ thịt” tại bãi xe 198A Mã Lò (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM). Tại đây, xe lu bị cắt rã ra từng phần để bán phụ tùng và phế liệu. Một số phụ tùng của xe lu còn được cất giấu tại một bãi than đá ở khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân). Cơ quan điều tra đã thu hồi tang vật và truy bắt nghi can Võ Thành Đạt (quê Quảng Nam, tạm trú quận Bình Tân) hiện đã bỏ trốn.

AN DANH