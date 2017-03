Trộm xe máy, bán lấy tiền chơi game

(PLO) - Chiều 14-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ nghi can Đặng Tiến Lợi (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Nghi can Đặng Tiến Lợi

Theo cơ quan công an, trước đó vào sáng 13-9, Lợi cùng đồng bọn tên Tây rủ nhau đi trộm xe máy để bán kiếm tiền chơi game. Lúc này cả hai đến khu phố Bình Đức 1 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) phát hiện một chiếc xe máy hiệu AirBlade dựng trong sân nhà nhưng không có người trông coi nên quyết định lấy trộm. Tây dừng xe lại ven đường chờ, còn Lợi vào phá khóa để dắt xe ra ngoài nổ máy phóng đi. Đúng lúc này một số người trong nhà nhìn thấy liền tri hô và nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc lực lượng Công an phường Bình Hòa đang tuần tra trên đường nghe thấy tiếng tri hô nên đuổi theo bắt giữ được Lợi cùng tang vật. Riêng Tây chạy thoát. Vũ Hội