Trộm xe máy, chạy qua tỉnh khác để tiêu thụ

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đi tuần tra trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Bình Tân thì công an phát hiện Thành điều khiển xe máy 86B3-125.68 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Công an phát hiện trong xe có một giấy đăng ký và một giấy phép lái xe không phải của Thành mà mang tên hai người khác. Tiến hành xác minh thì được Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết chiếc xe biển số trên vừa bị mất một ngày trước… Đến lúc này Thành thừa nhận là ăn trộm.