Trộm xe máy của người say

Trước đó, tối 16-4, Bình đi về đến đoạn đường khu phố 7 (phường Long Bình, TP Biên Hòa) thấy anh Lê Đình Chung (ngụ TP Biên Hòa) say rượu bị té ra đường cùng xe tay ga hiệu Air Blade. Ban đầu Bình đến gọi nhưng thấy anh Chung không phản ứng gì nên nảy sinh lòng tham chiếm đoạt luôn xe của người bị nạn đem về phòng trọ của bạn là Trần Văn Thảo cất giấu. Sau đó Chung rủ Thảo cùng đi tiêu thụ. Cả hai đem xe trộm cắp được đến tiệm sửa xe máy tại thị trấn Long Thành gạ bán với giá 19 triệu đồng thì bị Công an huyện Long Thành phát hiện, bắt giữ. Nghi can Bình bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản, còn Thảo với vai trò đồng phạm bị bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Văn Ngọc