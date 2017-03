Trộm xe máy để chơi cá độ bóng đá mùa Word cup

Đối tượng Trường.

Vào 21 giờ ngày 24-6, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được điện thoại của công An phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) thông báo trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm xe máy. Chiếc xe wave màu xanh mang BS: 61G1-07830.

Lúc này anh Hải cùng ba đồng đội ra các ngã đường truy tìm. Đến 23 giờ các “hiệp sĩ" phát hiện một đối tượng đi xe như mô tả chạy với tốc độ cao nên nghi vấn liền tổ chức truy đuổi ép xe nghi can. Khi này nghi can ngã xe bỏ chạy bộ khoảng 100m thì bị “hiệp sĩ” Hải khống chế bắt được giao công an phường Chánh Nghĩa.

Bước đầu, nghi can khai nhận tên Hà Văn Trường (30 tuổi, quê Đắk Lắk). Do Trường chơi cá độ bóng đá mùa World cup nên đã đi trộm tài sản để bán lấy tiền nướng vào cá độ.

Khi đi qua nhà anh Đoàn Quang Lai (ngụ khu 1, phường Mỹ Phước, huyện Bến Cát) thấy xe máy để ngoài cửa nên bẻ khóa lấy trộm. Ngoài ra, công an còn thu giữ trên người của Trường 1 điện thoại di động iphone, 1 điện thoại Nokia.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

V. Ngọc