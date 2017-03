Trộm xe máy ở Bắc Ninh, 2 năm sau bị bắt ở Đồng Nai

Theo Công an TP Biên Hòa, từ đầu năm đến nay, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và công an các địa phương tổ chức nhiều đợt xác minh, vận động, bắt đối tượng truy nã theo quyết định truy nã. Kết quả bắt, vận động và thanh loại 60 đối tượng truy nã. Trong đó, bắt và vận động đầu thú 33 đối tượng giao cho các đơn vị khác.