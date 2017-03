Trộm xe máy rồi làm phương tiện gây án

Ngày 19-11, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ hai nghi can là Võ Minh Luân (18 tuổi) và Nguyễn Thành Đại (28 tuổi) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.



Hai nghi can Luân và Đại bị công an tạm giữ.

Trước đó, ngày 12-11, Luân và một người tên Vũ lẻn vào Trường mầm non Khuyết Tâm (khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) lấy trộm một xe máy hiệu Luvias. Sau đó, Luân mang giấy tờ xe để trong cốp cầm được 300.000 đồng. Khi đang sử dụng chiếc xe này để làm phương tiện tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp thì Luân bị công an bắt giữ.



Tại cơ quan công an, Luân khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm xe máy của người dân trên địa bàn phường Mỹ Phước. Lấy trộm được xe, Luân bán cho Đại lấy tiền tiêu xài.

Công an thị xã Bến Cát đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.