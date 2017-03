Trộm xe máy rồi ngủ quên, bị tóm

Nghi ngờ đây là kẻ trộm nên anh Đức gọi tên này dậy, hỏi lý do tại sao vào quán ngủ khi quán chưa mở cửa và các giấy tờ liên quan nhưng đối tượng tỏ ra lúng túng, không xuất trình được giấy tờ. Anh Đức liền gọi điện huy động thêm lực lượng đội PCTP đến hỗ trợ đưa đối tượng cùng chiếc xe về Công an xã Lai Uyên giải quyết.



Tại Công an xã Lai Uyên, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Ngọc Tân, sinh năm 1986, HKTT tại ấp 5, xã Tân Long, huyện Phú Giáo; bản thân đã có 2 tiền án.



Chiếc mô tô trên là do Tân cùng một đối tượng tên Khan, cư trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vừa trộm được ở khu vực gần Bia Chiến thắng Bàu Bàng, xã Lai Uyên.





Theo M.T (Bình Dương Online)