Trộm xe rồi... xin công an cấp biển số

Từ tháng 9 đến tháng 11-2007, Vinh liên tiếp thực hiện ba vụ trộm xe máy. Sau đó, Vinh bán hai chiếc để lấy tiền tiêu xài, còn chiếc thứ ba Vinh tháo biển số xe rồi ăn cắp một biển số khác gắn vào để đi. Sử dụng được một thời gian, Vinh thấy không an toàn nên nghĩ ra cách... đem xe đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng lừa công an là mất biển số xe và xin cấp lại. Vì cái trò “lạy ông tôi ở bụi này” mà hành vi trộm cắp của Vinh đã dễ dàng bị phát hiện sau đó.