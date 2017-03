Trộm xong, cướp xe chạy trốn vẫn không thoát “hiệp sĩ”

Lúc 11 giờ ngày 13-7, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải - thuộc CLB Phòng chống tội phạm (PCTP) phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - nhận được tin của “hiệp sĩ” Nguyễn Tấn Đức - CLB PCTP xã Lai Uyên, huyện Bến Cát - báo tại địa phương vừa xảy ra một vụ trộm, sau đó bọn tội phạm tiếp tục cướp xe máy.

Ngay sau đó, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải liền gọi cho đồng đội tỏa ra các ngả đường để truy tìm. Đến 13 giờ cùng ngày, anh Hải phát hiện một thanh niên phóng xe bạt mạng trên đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một giống như mô tả nên lập tức đuổi theo.

Khi đến trước khu vực TAND TP Thủ Dầu Một, “hiệp sĩ” Hải ép được xe khiến đối tượng ngã, bỏ chạy bộ. Khi đến cuối hẻm, tên này móc dao bấm tấn công “hiệp sĩ”. Tuy nhiên, chỉ bằng 1 đòn võ, anh Hải đá văng con dao trên tay tên cướp rồi lao vào khống chế.

Tên cướp Trần Đình Lành (giữa) bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (bìa trái) cùng đồng đội Nguyễn Thanh Hiếu tóm gọn vào chiều 13-7.



Tiến hành truy xét nhanh, đối tượng khai tên Trần Đình Lành (SN 1991, quê Nghệ An), trước đó cùng với đồng bọn vào khu nhà trọ ở xã Lai Uyên để trộm 2 ĐTDĐ. Khi bị chủ phòng trọ phát hiện, chúng móc dao đe dọa.

Trên đường trốn chạy, nhóm Lành phát hiện chiếc xe Wave@ của anh Dong Công Đông (SN 1990, quê Hà Tĩnh, tạm trú xã Lai Uyên) đang dựng trước nhà nên tấp vô cướp luôn!



Tại công an xã, Lành khai tuần trước đã trộm xe máy tại huyện Bến Cát. Khám xét người Lành, công an thu giữ được phiếu gửi xe ghi ngày 5-7 tại một bãi giữ xe ở thị xã Thuận An.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt đồng bọn của Lành.