Trốn 2 lệnh truy nã vẫn lái xe biển giả về quê ăn tết

Đối tượng Nguyễn Hải Sáng



Sáng “con” là đối tượng cộm cán trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, có tới 7 tiền án về các tội đánh bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hiện còn nợ án tù giam.

Chiều 25-12-2013, Sáng “con” tham gia đánh bạc trên “sòng bạc” di động - ô tô khách 45 chỗ tháo hết ghế ngồi để vừa chạy trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa đánh bạc. Ngày 26-6-2014, Sáng bị TAND huyện Hương Khê phạt 24 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Khi đang chờ thi hành án thì Sáng lại tiếp tục gây án. Trưa 27-8-2014, Sáng cùng nhóm bạn ngồi trong quán nhậu ở TP Vinh và Sáng cho rằng có người nhìn đểu mình nên đã rút khẩu súng ngắn trong người ra bắn. Cú nổ súng làm mọi người hoảng loạn, nhưng không trúng ai.

Lúc này, anh Nguyễn Phúc Dần (29 tuổi, TP Vinh) vào căn ngăn thì Sáng tiếp tục siết cò, ba phát đạn bắn ra liên tiếp. Trong đó một phát đạn Sáng bắn vào chân anh Dần khiến anh bị thương. Sau khi xả đạn, Sáng lên ô tô trốn khỏi hiện trường rồi trốn khỏi địa phương. Ngày 31-10-2014, Công an TP Vinh ra lệnh truy nã Sáng về tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan thi hành án tỉnh Hà Tĩnh cũng truy nã Sáng về tội trốn thi hành 24 tháng tù giam tội đánh bạc.

Chiếc xe Nguyễn Hải Sáng – trốn lệnh truy nã, không chấp hành hiệu lệnh, lái xe bỏ chạy. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.



Ngày 9-2-2015, Sáng lai xe ô tô mang BKS 37A-082.48 đi từ hướng thị xã Hồng Lĩnh ra Nghệ An thì bị Cơ quan công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ. Khi yêu cầu dừng xe, Sáng không chấp hành hiệu lệnh, tăng tốc bỏ chạy với tốc độ cao. Khi chiếc xe chạy đến địa phận thị trấn Xuân An thì Sáng bị bắt giữ. Khám xét trên xe công an phát hiện, thu giữ 300 triệu đồng tiền mặt, một bộ BKS ô tô giả và nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Thời gian qua, Sáng sống chui nhủi nhiều tỉnh rồi sang Lào trốn lệnh truy nã. Tuy nhiên khi Sáng tự tin lái xe về quê ăn tết Ất Mùi 2015 thì bị bắt.

Sau đó, Cơ quan công an huyện Nghi Xuân bàn giao Sáng cho Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.