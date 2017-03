Trốn cai nghiện, mua ma túy về sử dụng

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 3-3, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Cầu Giấy trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Khang đã phát hiện một thanh niên đi bộ với những dấu hiệu khả nghi. Khi vừa thấy tổ công tác, đối tượng bỏ chạy về hướng đường Cầu Giấy nhưng đã bị tổ công tác bắt giữ ngay sau đó. Kiểm tra hành chính tại chỗ, trong lòng bàn tay của đối tượng vẫn cầm 1 gói giấy bên trong chứa ma túy. Kiểm tra người đối tượng, lực lượng công an thu giữ thêm 14 gói ma túy được giấu trong túi quần. Ngay sau đó đối tượng cùng toàn bộ tang vật đã được đưa về trụ sở Công an quận để làm rõ.

Tại Công an quận Cầu Giấy, đối tượng khai nhận là Đỗ Xuân Quý. Đấu tranh khai thác mở rộng, Quý vốn là một đối tượng có “thâm niên” nghiện 10 năm nay. Mặc dù được gia đình đưa đi cai nghiện bắt buộc hai lần tuy nhiên Quý vẫn không bỏ được. Của cải trong nhà lần lượt bị Quý mang đi bán, cầm cố để có tiền mua ma túy. Không chịu được đứa con nghiện ngập, gia đình đưa Quý đi cai nghiện bắt buộc lần 3, tuy nhiên lần này Quý đã bỏ trốn khỏi nhà đi cùng những đối tượng lang thang để được thỏa mãn các cơn thèm thuốc.

Hàng ngày mỗi khi lên cơn nghiện, Quý lại đi mua ma túy về sử dụng. Như thường lệ, đến 20h ngày 3-3, Quý vừa mua được 15 gói ma túy với tổng trọng lượng 0,789 g khi đi về đến khu vực đường Nguyễn Khang thì bị tổ công tác phòng chống ma túy phát hiện bắt giữ.

Theo Hoàng Phong (ANTĐ)