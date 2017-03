Trốn cảnh sát, con bạc nhảy xuống hồ chết đuối

Chiều 28/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) phối hợp cùng công an quận Đống Đa ập vào một sới bạc bên hồ Ba Mẫu (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).Người dân nơi đây cho biết, sới bạc này tồn tại đã lâu nhưng đến nay mới được triệt phá. Những người tụ tập đến đây có cả nam lẫn nữ. Họ thường đi những chiếc xe tay ga đắt tiền.



"Lúc đến cảnh sát mặc thường phục đi taxi, với số lượng khá lớn. Thấy bóng dáng họ, một số con bạc lao ra đường tàu để chạy thoát thân nhưng đã bị tóm ngay...", người phụ nữ sống cạnh hồ kể.Lúc này, dưới lùm cây, thấy "đồng bọn" chạy tán loạn, một số con bạc đã nhảy xuống hồ tìm đường thoát thân. Sau tiếng súng nổ, 2 con bạc đã được đưa lên bờ ngay. Một người bị mất tích. Hàng chục cảnh sát cùng cán bộ dân phòng được huy động bảo vệ hiện trường.



Theo ghi nhận của PV, lúc xảy ra vụ việc, thời tiết khá lạnh. Tuy nhiên, hàng trăm người dân vẫn kéo đến hồ để xem.



Sau gần 3 tiếng, xác nạn nhân xấu số đã được đưa lên bờ. Người này khoảng 25-30 tuổi.Một cán bộ công an quận Đống Đa cho PV biết, có khoảng 30 con bạc đã được đưa về trụ sở để điều tra. Danh tính những người này cũng như nạn nhân xấu số chưa được tiết lộ.Cuối năm 2007, khi ập vào sới bạc của vợ chồng Thê "Thọt" ở Phúc Thọ (Hà Tây cũ), Bộ công an cũng bắt được hơn 50 con bạc đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa. Tuy nhiên, khi lực lượng cảnh sát rút quân sau trận đột kích, liên tiếp 5 xác chết đã nổi lên ở hồ nước và đoạn sông cạnh đó.





Theo Thái Thịnh (VNE)