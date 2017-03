Trốn công an, nhảy sông bị chết đuối

Trong lúc tuần tra lực lượng công an phường phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu khả nghi buôn bán ma túy liền truy đuổi. Một đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ, đối tượng còn lại nhảy kênh nhằm chạy thoát nhưng không may chết đuối.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 23/7 tại kênh Tàu Hũ (dưới chân cầu Calmette, thuộc Bến Vân Đồng, phường 12, quận 4, TP.HCM) một nam thanh niên khoảng 25 tuổi bị chết đuối khi bỏ chạy trong sự truy đuổi của lực lượng công an. Người dân chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên lực lượng công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) truy đuổi hai đối tượng tình nghi buôn bán ma túy. Một người bị bắt, thanh niên còn lại bên phía quận 1 liền nhảy xuống sông. Bơi đến khúc giữa sông thì đuối sức nên đã chìm xuống. Ngay sau đó những công nhân nạo vét rạch kênh gần đó nhảy xuống cứu. Sau 15 phút tìm kiếm, nạn nhân đã tử vong và được đưa lên bờ. Thi thể nạn nhân được đặt nằm trên bờ. Đến 21h30, công an Phường 12, quận 4 có mặt và nạn nhân được chuyển về nhà xác Nhiều người hiếu kỳ đã tụ tập rất đông. Lực lượng bảo vệ khu phố có mặt để giữ trật tự và điều tiết giao thông trên cầu. Hiện chưa rõ nhân thân nạn nhân và quê quán. Theo An Hội (Bee)