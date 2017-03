Trốn Công an vẫn tranh thủ cướp giật

Một vụ cướp tài sản hết sức táo bạo xảy ra trong đêm tối trên QL1A, nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, một mũi trinh sát hình sự, điều tra viên ở Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Tuy An (Phú Yên) không chỉ lật tẩy hành tung hai đối tượng gây án sau 4 ngày đêm truy nóng, mà còn mở rộng điều tra làm rõ một phi vụ cướp giật khác do bọn chúng gây ra.

Theo anh Nguyễn Văn Hà, 31 tuổi, trú ở thôn Phong Phú, xã An Hiệp - nạn nhân trong vụ cướp tài sản cho biết, khoảng 20h ngày 19/9, trong lúc anh đang điều khiển xe máy chở người quen là Phạm Tài, 23 tuổi, trú ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ trên đường lộ ở Hòa Đa, thì bị hai thanh niên cùng đi trên một xe máy húc từ phía sau tới. Sau cú va chạm, anh Tài bị xây xát ở chân, nên anh Hà buộc người gây tai nạn phải đưa nạn nhân tới Trạm Y tế xã An Mỹ sơ cứu vết thương.

Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi sau khi hai bên đã dàn xếp ổn thỏa, không ngờ hơn một giờ sau đó, trong lúc anh Hà đi xe máy trở về nhà trên QL1A qua địa phận thôn Phú Điềm, xã An Hòa thì hai gã thanh niên đã gây ra tai nạn tăng tốc xe máy truy đuổi, ép sát. Chưa kịp hỏi điều gì, thì một trong hai đối tượng rút con dao khống chế, đe dọa tính mạng anh Hà rồi cướp đoạt sợi dây chuyền vàng có trọng lượng 7 chỉ. Trong lúc giằng co, nạn nhân đã bị hai kẻ cướp vung tay dao đâm nhiều nhát vào người.

Nghe tiếng kêu la cầu cứu, một vài người dân ở gần đó rời khỏi nhà chạy tới hiện trường để can thiệp, nhưng hai kẻ cướp vội vã lên xe máy tẩu thoát về hướng Bắc. Sau khi người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, anh Nguyễn Văn Hà đã được các bác sĩ cấp cứu thoát khỏi cơn nguy kịch tính mạng.

Từ tin báo của người dân, ngay trong đêm hôm đó, Thượng tá Phan Ngọc Hơn - Trưởng Công an huyện Tuy An chỉ đạo hai mũi trinh sát hình sự, điều tra viên tiếp cận, thu thập những thông tin liên quan đến vụ cướp từ phía người bị hại và các nhân chứng.

Theo nạn nhân mô tả, hai kẻ cướp đều nói tiếng Phú Yên, gương mặt hao gầy, tóc cắt ngắn, một người trạc ngoài 40 tuổi, gã còn lại kém hơn chục tuổi. Chiếc xe máy bọn chúng sử dụng có kiểu dáng như xe Dream, nhưng anh Hà chỉ kịp nhớ biển kiểm soát đăng ký mã vùng 78H2 có hai số sau là 26.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét, 4 ngày sau đó các trinh sát hình sự, điều tra viên đã dò tìm được hành tung thủ phạm là Trần Ngọc Quang, 41 tuổi, trú ở thôn Phước Hòa, xã Xuân Phước và Nguyễn Nhật Trí, 24 tuổi, trú ở khu phố Long Thăng, thị trấn La Hai, còn chiếc xe máy bọn chúng sử dụng làm phương tiện cơ động để gây án mang BKS 78H2-7626. Khi biết đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát hình sự, Quang và Trí mưu tính một cuộc lẩn trốn dài ngày, nhưng bọn chúng chưa kịp rời khỏi địa phương đã bị vây bắt khẩn cấp.

Ngay sau khi gây ra vụ cướp tài sản nêu trên, Quang và Trí rủ nhau lên huyện miền núi Sơn Hòa để né tránh tầm kiểm soát của Công an. Trong lúc điều khiển xe máy vòng vèo ở khu vực ngã ba Ngân Điền ven tuyến QL25, thuộc địa phận xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, hai đối tượng này đã giở chiêu cướp giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ, rồi đem bán được 3,2 triệu đồng, vung tay vào các cuộc ăn nhậu cho tới khi bị bắt.





