Trốn lệnh truy nã vẫn đi cướp

Theo hồ sơ tại Công an huyện Bình Sơn, trong tháng 4/2007, Trọng cấu kết với Bùi Quý (SN 1986), trú tại xã Bình Trung (Bình Sơn) thực hiện 2 vụ trộm cắp xe gắn máy, sau đó sơn lại, thay đổi kiểu dáng đem đi tiêu thụ thì bị Công an huyện Bình Sơn phát hiện.







Tên Trọng tại Công an huyện Bình Sơn.

Tên Trọng tại Công an huyện Bình Sơn.

Theo Trần Văn (ANTĐ)



Quá trình rượt đuổi vây bắt, Công an huyện Bình Sơn đã bắt được tên Quý còn Trọng bỏ xe tẩu thoát vào TP Hồ Chí Minh ẩn nấu. Tại đây, y tiếp tục thực hiện các phi vụ cướp và bị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) kết án 5 năm tù giam về tội cướp tài sản. Sau khi thi hành án, Trọng bị Công an huyện Bình Sơn bắt theo lệnh truy nã.Trước đó, vào năm 2004, Trọng cũng đã lĩnh án 20 tháng tù về tội cướp tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.