Trốn lệnh truy nã vẫn không thoát

Đặng Ngọc Minh (SN 1987 quê huyện Anh Sơn, Nghệ An) là người bị Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã vào ngày 22-3-2016 về tội cùng đồng bọn thực hiện trộm xe máy của người khác. Khi bị phát hiện Minh đã nhanh chân bỏ trốn và bị Công an Dĩ An phát lệnh truy nã cho đến ngày bị bắt.



Minh tại cơ quan công an.

Trước đó vào khoảng 21 giờ (12-9), Cơ quan CSĐT PC52 phối hợp cùng câu lạc bộ phòng chống tội phạm Phường Tân Đông Hiệp đã bắt được Minh tại phòng trọ thuộc khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp nơi Minh đang lẩn trốn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Được biết trước khi bị bắt, Minh đã lẩn trốn ở nhiều nơi.

Hiện Minh đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.