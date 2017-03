Trốn truy nã nhưng vẫn liên tục gây án

Ngày 10-12, Phòng Truy nã (PC52) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Điệp (26 tuổi, thường trú huyện Đồng Phú, Bình Phước).

Theo hồ sơ, vào tháng 8-2015, Điệp tham gia một vụ cố ý gây thương tích ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) rồi bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An đã ra quyết định truy nã đối với Điệp.

Trong lúc đang truy tìm hành tung của Điệp thì ngày 7-9, PC52 Công an tỉnh Đồng Nai lại nhận được quyết định truy nã đối với Điệp từ Công an thị xã Dĩ An về hành vi cố ý gây thương tích do Điệp đã dùng dao chém người gây thương tật tỉ lệ 83% rồi bỏ trốn.



Nguyễn Văn Điệp sa lưới sau khi liên tục gây án. Ảnh: Công An

Đầu tháng 10-2016, các trinh sát tiếp tục nhận thêm quyết định truy nã đối với Điệp từ Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) về hành vi cố ý gây thương tích. Trong thời gian ở Bình Phước, Điệp làm nhân viên giao gas cho một số đại lý gas rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nên Điệp đã bỏ trốn.



Do đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã cử trinh sát phối hợp với công an hai tỉnh Bình Phước và Bình Dương rà soát các mối quan hệ của Điệp tại địa bàn Đồng Nai. Một thông tin khá quan trọng khiến các trinh sát phải chú ý, đó là dù bất kỳ ở địa điểm nào và làm việc gì, Điệp luôn thủ một con dao bấm trong người. Khi xảy ra chuyện, con dao này là phương tiện gây án của Điệp.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nắm được thông tin Điệp đã xuất hiện ở TP Biên Hòa và đang làm nhân viên giao hàng cho một đại lý gas tại phường Tân Mai. Lần theo manh mối này, các trinh sát đã xác định được tung tích và bắt giữ Điệp.