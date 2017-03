Trốn truy nã, phiêu bạt với người tình 22 năm

Năm 1991, Phượng chưa đầy 20 tuổi, thường xuyên lên Lạng Sơn buôn bán nên biết có nhiều đàn ông Trung Quốc cần mua phụ nữ về làm vợ nên đã phối hợp với Lê Văn Tốt (ở phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang) lừa các cô gái đưa sang đây bán lấy tiền chia nhau.

Theo đó, họ đã lừa được 2 thiếu nữ lên Lạng Sơn rồi vượt biên theo đường tiểu ngạch để đưa sang Trung Quốc bán. Do các bị hại trốn được, quay về tố cáo nên Phượng, Tốt cùng người chỉ đường tên Mão lần lượt bị bắt. Năm 1992, Phượng bị xử mức án 5 năm tù giam nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cô ta được hoãn thi hành án. Lợi dụng chính sách nhân đạo này, Phượng đã ôm con bỏ trốn và bị truy nã về hành vi trốn thi hành án.

Năm 2013, hay tin Phượng đang trốn tại Cao Bằng, nhiều lần Công an huyện Yên Thế phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh Bắc Giang đã cử cán bộ đến tìm hiểu nhưng do Phượng đã thay đổi tên gọi, thời gian bỏ trốn đã lâu nên việc bắt giữ chưa thành công. Công an huyện Yên Thế tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kêu gọi người thân, gia đình vận động Phượng ra đầu thú, chấp hành bản án. Biết không thể trốn được nữa, Phượng đã cùng người thân đến Công an huyện Yên Thế đầu thú.

Theo lời khai của đối tượng này thì do người tình rủ rê nên cô ta ôm theo đứa con gái gần 2 tuổi trốn vào các tỉnh phía Nam. Do phải nuôi con nhỏ, kinh tế khó khăn, lại sợ bị cơ quan Công an phát hiện nên cô và gã người tình phải thường xuyên thay đổi chỗ ở, đi làm thuê rất vất vả. Chính cuộc sống chui lủi, khó khăn như vậy nên gã người tình trở nên cục cằn, vũ phu, thường xuyên đánh đập, hành hạ mẹ con Phượng.

Trong một lần tức giận, gã người tình đã đánh con gái Phượng bị thương nặng khiến cháu bé tử vong. Sau khi con chết, người tình đi tù, lại bị truy nã gắt gao nên Phượng lang thang khắp nơi, không hề có liên lạc nào với gia đình khiến mọi người nghĩ rằng Phượng cũng đã chết ở đâu đó.

Trong lúc bĩ cực nhất, Phượng gặp anh Hoàng Văn H ở huyện Hòa An (Cao Bằng), người cũng đi làm thuê với Phượng. Hai người nhanh chóng quen nhau rồi sống như vợ chồng. Lang bạt chán, Phượng theo anh H về Cao Bằng sinh sống, hằng ngày buôn bán gia cầm tại chợ huyện nên dần dần kinh tế trở nên khá giả. Để che giấu thân phận, Phượng đổi tên là Lê Thị Hương nên suốt thời gian dài không ai biết cô ta là kẻ đang có lệnh truy nã.